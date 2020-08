Risque de dépression : les siestes et la télévision mises en cause ?

Alors que la pandémie de Covid-19 continue d'avoir de graves conséquences sur la santé mentale à travers le monde, des chercheurs du Massachusetts General Hospital ont identifié plus de 100 facteurs modifiables qui pourraient prévenir la dépression chez les adultes.

Cette nouvelle étude, relayée par The American Journal of Psychiatry, vise à fournir "l'instantané le plus complet à ce jour" des facteurs modifiables qui pourraient être associés au risque de souffrir d'une dépression.

Parmi ces facteurs, on note des comportements quotidiens tels que les rythmes de sommeil, l'alimentation, l'exercice, la consultation des médias, l'environnement et la sociabilisation.

"La dépression est la première cause de handicap à travers le monde, mais jusqu'à ce jour les chercheurs se sont uniquement concentrés sur une poignée de risques et de facteurs protecteurs, souvent uniquement dans un ou deux domaines", a noté le Dr. Karmel Choi, psychiatre à l'Harvard T.H. Chan School of Public Health, et principal signataire de l'étude.

Plus de 100.000 sujets d'études

Pour ce faire, les chercheurs ont exploité une base de données concernant plus de 100.000 sujets de la cohorte britannique Biobank, afin de passer en revue de façon systématique et d'évaluer quels facteurs modifiables pourraient avoir un lien causal envers le risque de dépression.

Étonnement, il ressort que les personnes qui avaient tendance à faire des siestes en journée et à prendre régulièrement des comprimés multivitaminés semblaient être associés à un risque de dépression, bien que l'étude souligne que de plus amples recherches seraient nécessaires pour comprendre comment ces deux habitudes peuvent contribuer à la survenue de la dépression.

On notera que le temps passé devant la télévision est un facteur supplémentaire de risque de dépression. Or, le confinement en lien avec la pandémie actuelle a considérablement fait augmenter ce facteur déterminant. Les auteurs de l'étude notent que des données supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer si ce risque serait dû à l'exposition aux médias en tant que tels ou si le temps passé devant la télé est plus associé à une certaine sédentarité.

Sociabiliser c'est bon pour la santé (mentale)

Les scientifiques ont par ailleurs trouvé que le fait de sociabiliser avec d'autres personnes figurait parmi les facteurs comportementaux permettant de prévenir la dépression, et ce même chez les personnes très enclines à la dépression du fait de leurs antécédents familiaux ou de traumatismes d'enfance.

"Le facteur le plus important était de loin la fréquence à laquelle les sujets pouvaient se confier aux autres, mais aussi les visites aux amis et à la famille, autant de facteurs qui soulignent l'importance des effets protecteurs du lien social et de la cohésion sociale. Ces facteurs sont plus pertinents que jamais en temps de distanciation sociale et de séparation avec ses amis et sa famille", a expliqué Jordan Smoller, autre signataire de l'étude.