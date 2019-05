Rêves lucides: quand les dormeurs prennent le contrôle de leurs rêves - © Tous droits réservés

Rêves lucides : quand les dormeurs prennent le contrôle de leurs rêves - Brut. - 30/05/2019 Le chercheur et médecin Jean-Baptiste Maranci s'est penché sur l'étude du sommeil. Pour lui, les rêveurs lucides pourraient servir la science. Vous aimeriez maîtriser vos rêves ? Certains en sont capables. Ils vivent ce qu'on appelle des rêves lucides pendant lesquels ils ont le contrôle total de leur imaginaire. Tandis que la majorité des individus assistent à leurs rêves comme spectateurs, eux en deviennent "réalisateurs" et élaborent le scénario onirique de leur choix. Jean-Baptiste Maranci, chercheur et médecin, aime communiquer quelques anecdotes étonnantes des patients qui en ont fait l'expérience. Il raconte que certains vont décider de "se transformer en animaux", d'"explorer des pays lointains" ou même d'"avoir des relations sexuelles avec leur star préférée." Une utilité scientifique ? Les scientifiques qui mènent des études sur le sommeil pourraient tirer partie de ce comportement pour avancer dans leurs recherches. En effet, Jean-Baptiste Maranci explique que les rêveurs lucides réagissent différemment aux rêves, une caractéristique qui va "ouvrir la porte à la recherche." Le médecin espère notamment que ces études puissent un jour bénéficier aux sujets atteints de troubles de l'humeur ou de dépression. Selon lui, 80 % de la population fait au moins un rêve lucide au cours de sa vie.