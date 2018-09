Rester soi-même afin de retrouver son équilibre

Ne pas être soi-même, c'est agir en correspondance avec les attentes des autres, que ce soit vos proches, vos amis ou la société.

Vous ne faites que porter un masque qui ne montre à l'autre que ce qu'il veut bien voir. En agissant ainsi, vous niez ce qui fait de vous un être unique et vous garantissez d'accumuler frustration et rancœur inconsciemment.

Bien que ça soit le conseil le plus fréquemment utilisé, être soi ne va pas de soi!

Contrairement aux générations précédentes, structurées et définies par un héritage familial, religieux et social, vous avez aujourd'hui, en principe, la possibilité de choisir et de façonner votre destin. Ceci nécessite une phase d'introspection. Une fois que vous connaissez vos valeurs, il est possible de n'agir qu'en étant vous-même !

Apprenez à vous connaitre

Ce que vous êtes n'est pas tout fait, mais se construit tout au long de la vie. Au fond de vous, il y a donc des potentialités. Être soi-même va de pair avec la connaissance de soi. C'est un parcours, mais qui fait quand même un peu peur parce que c'est un chemin qui peut dévoiler des choses surprenantes. Trouvez le temps d'en apprendre plus sur ce qui a de la valeur pour vous et d'envisager ce qui constitue l'essence de qui vous êtes. Pendant que vous le faites, contemplez votre vie et vos choix. Essayez de penser aux choses que vous aimeriez faire et agissez en conséquence. Vous arriverez à vous aider beaucoup plus que vous ne le pensez en faisant des essais et des erreurs.

Cultivez une image positive à votre sujet

Être soi-même est très difficile si vous croyez que vous ne valez rien ou n'avez aucun mérite, ce qui n'est évidemment pas vrai. Prenez l'habitude de cultiver des sentiments positifs sur vous. Félicitez-vous pour tout ce que vous faites de bien et toutes vos réussites personnelles. Si vous vous donnez l'autorisation de mériter votre vie, votre identité ne sera pas subordonnée à l'approbation des sources extérieures.

Démystifiez les attentes

Les attentes de ceux qui vous entourent exercent une forte influence sur votre identité. Beaucoup de choix que vous pensez avoir fait dans la vie ont probablement été programmés en vous par les attentes de ceux dont vous convoitez l'approbation. Puis, il y a les attentes que vous mettez sur vous-mêmes parce que vous pensez que vous devez le faire.

Cherchez vos propres forces en toute confiance

Avoir confiance en soi, croire en soi, cela vous permettra de redonner à votre petite voix intérieure sa juste place en lui laissant le droit de s'exprimer. Vous ne devez jamais arrêter de vous concentrer sur vos forces. Elles donnent un équilibre adéquat à vos faiblesses. Le meilleur moyen d'avoir confiance, ce n'est pas de vous focaliser sur les signes de faiblesse mais de faire taire cette sensation de peur, faites semblant d'avoir confiance en vous, en osant faire toutes les choses qui vous terrifient. Vous pouvez avoir peur, mais essayer d'aller au delà afin de dominer cette sensation.

Ne vous comparez pas aux autres

La comparaison amène à la rancune et l'amertume. Une personne remplie de rancune ne peut pas se concentrer sur la découverte de qui elle est, car elle est trop occupée à penser à quelqu'un d'autre. Une vie remplie de critiques dirigées vers les autres permet le développement d'une mauvaise estime de soi. C'est une façon sure de perdre des amis et du respect et c'est aussi une façon de ne jamais arriver à être vous-même, car vous enviez tout le monde et vous passez trop de temps à admirer les qualités des autres au lieu de vous concentrer sur vous-même !