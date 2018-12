Rester serein pour les fêtes

C'est la fin de l'année et la fatigue s'intensifie chaque jour : des dossiers à boucler au bureau, des cadeaux à choisir, des repas à organiser, des enfants à calmer... Eh oui, les fêtes de famille ne sont pas toujours de tout repos.

Pour bien des gens, décembre rime avec lunchs de fin d'année, interminables soupers, ou encore d'innombrables soirées. Pour passer à travers cette période avec plaisir et bonne humeur, voici quelques astuces qui aident grandement à rester zen.

Être bien organisé et anticiper

Faire les choses au dernier moment, c'est stressant. Alors, organisez en détail emplettes, menus, décorations et invitations dès début décembre. Faites un inventaire de ce que vous possédez déjà, puis dressez une liste de tous les achats à effectuer. Ensuite, préparez minutieusement votre plan de shopping en regroupant les articles par magasin afin d'éviter les épuisants allers-retours. Autre truc pour gagner un temps précieux : l'achat en ligne, une véritable bénédiction pour ceux qui font une course contre la montre.

Faire le plein de vitamines grâce à des plats équilibrés

Oui, c'est possible et même pendant cette période de fêtes. Mangez de tout et équilibrez vos repas et en y intégrant une touche végétale. Les fruits et légumes se marient à merveille avec les foie gras, dinde, buche et autres mets de Noël. Riches en vitamines, fibres et minéraux, ils sont vos meilleurs alliés pour conserver tonus et légèreté. Et pendant tout l'hiver, faites une cure de vitamine C avec des fruits de saison comme les kiwis et clémentines; en plus de leurs bienfaits sur la forme, ils renforceront votre système immunitaire.

Penser à une formule participative en déléguant quelques tâches

Le reste de l'année, vous avez l'impression de mener plusieurs vies simultanément. Vos horaires de bureau sont élastiques, vous passez votre temps à accompagner vos enfants à l'école et aux activités de loisir, vous passez vos samedis après-midi au supermarché. Vous n'avez jamais une minute à vous !

Alors, pour les fêtes, c'est décidé, vous levez le pied.

Si vous passez votre réveillon de Noël en famille, demandez à chacun d'apporter un petit quelque chose pour le repas. Des amuse-bouche, une entrée ou un dessert, c'est déjà ça de moins à penser. Profitez aussi de l'enthousiasme de vos enfants pour les mettre à contribution. Généralement, ils ne se font pas prier pour décorer le sapin ou mettre la table. Apprenez à déléguer : Noël, ce n'est pas que la fête des enfants.

Éviter le stress cérébral en modérant ses attentes

Commencez par arrêter d'attendre des choses qui n'arriveront pas. Il faut savoir vivre le moment présent et prendre les quelques joies qui vous sont offertes. Si certains membres de votre famille ne peuvent s'entendre, et bien éloignez-les un peu sur le plan de table. Si votre plus grande attente est d'avoir un super beau cadeau, ne fantasmez pas trop afin de ne pas être déçue, rappelez-vous que seul le geste compte. Si un proche se montre insupportable à chaque Noël qui passe, vous devriez lui en parler une bonne fois pour toutes !

Prenez soin de vous en vous accordant du temps

Les fêtes de fin d'année se transforment souvent en une course effrénée où les moments de partage attendus deviennent vite une source de stress. S'occuper, un peu de soi est alors primordial pour parvenir à se ressourcer et profiter pleinement de ces instants en famille ou entre amis. Bain moussant, séance de yoga, lecture, série TV, natation... Suivez vos envies et surtout détendez-vous sans culpabiliser. Même si vous ne croyez plus au Père Noël, il est encore temps de profiter de la part de rêve qui accompagne cette période. Multipliez les expériences magiques et n'oubliez surtout pas de vous faire plaisir.