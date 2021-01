Rester confiné trop longtemps pourrait se révéler néfaste pour la santé mentale

Si le confinement a permis de ralentir la propagation du Covid-19 dans la plupart des pays, il a également impacté la santé mentale de nombreux habitants de la planète. Une étude menée par des chercheurs de plusieurs pays révèle que le temps passé à l'extérieur serait indispensable pour être heureu et pourrait améliorer la santé mentale.

Plusieurs études ont déjà montré les bénéfices de la nature et des espaces verts sur la santé mentale des hommes et des femmes pendant le confinement.

Des chercheurs de l'Anglia Ruskin University au Royaume-Uni, de la Karl Landsteiner University of Health Sciences en Autriche, et de la Perdana University en Malaisie, se sont cette fois intéressés à la façon dont le bonheur et la santé mentale avaient pu être affectés par trois facteurs : le fait de se retrouver à l'extérieur, le temps passé devant les écrans et le sentiment de solitude pendant une période de confinement.

Les universitaires ont utilisé la méthode d'échantillonnage d'expérience pour mesurer les niveaux de bonheur d'un groupe de 286 adultes, trois fois par jour à des intervalles aléatoires, sur trois semaines, pour bénéficier de données en temps réel. Le tout a été réalisé en avril 2020 alors que les Autrichiens ne pouvaient quitter leur domicile que pour s'adonner à des activités spécifiques comme l'exercice physique.