Rentrée zen : 7 conseils pour apprendre à méditer

De retour de vacances, difficile d’échapper à une rupture de rythme parfois démoralisante. Pour passer en douceur cette transition et prolonger les bénéfices des vacances, la méditation est l’activité idéale à débuter. Benjamin Blasco, cofondateur de Petit bambou – une application dédiée à cette pratique – nous livre 7 clés pour apprendre cette gym du mental, gage de sérénité.

1. Prendre 10 minutes par jour

Pour commencer, il est important de dégager un peu de temps chaque jour. Créer une routine de 10 minutes, au bureau ou à la maison tous les jours est un bon début, conseille Benjamin Blasco. "C’est un petit contrat que l’on passe avec soi-même". L’avantage est que la méditation peut se pratiquer partout. Inutile donc de créer un cadre trop formel et de revêtir une tenue particulière. L’important est d’être concentré sur soi-même pendant ce laps de temps.

2. Répondre à la question "Pourquoi je veux méditer"

Au préalable, on doit se demander ce qui motive l’envie de se mettre à la méditation. Si c’est pour faire comme les copines ou bien parce que tous les magazines en parlent, mieux vaut passer son chemin. "La vraie raison oblige à se connecter à soi-même", explique Benjamin Blasco. "On peut très bien vouloir démarrer parce qu’on est stressé au travail puis, en creusant un peu, se rendre compte que le réel besoin est d’être plus à l’écoute de soi et des autres", poursuit le spécialiste.

3. Ne pas se décourager

Comme tout apprentissage, la méditation n’est pas une chose facile. Bon nombre de jugements peuvent rapidement s’inviter et freiner la pratique. "Le cerveau ne s’arrête pas d’un coup, tout le monde a l’esprit agité", constate Benjamin Blasco. L’idée est de ne surtout pas culpabiliser ni de se décourager face aux inconforts, mais plutôt de regarder tout cela avec une "aimable curiosité". "C’est la définition même de la méditation", précise Benjamin Blasco.

4. Fixer son esprit sur sa respiration et son corps

Pendant les 10 minutes de pratique, le but est de fixer son attention sur sa respiration. On va suivre le parcours de l’air en prenant une inspiration profonde et une expiration assez longue et bien observer le petit temps suspendu avant la prochaine inspiration. "S’il le faut, on ramène une fois, dix fois, 1000 fois son attention sur son souffle qui permet de s’ancrer dans le moment présent". Ensuite, l’entraînement consiste à prendre conscience des parties du corps qui sont en contact avec le sol ou la chaise si l’on est assis.

5. Ne se fixer aucun objectif et répéter la pratique

Méditer ne demande aucun objectif. C’est en lâchant cette pression que le mental peut vraiment se relâcher. À force de répétition, on peut ressortir de chaque séance plus sereine "en débranchant la prise du mental".

6. S’exercer entre les pratiques à chaque occasion

Dites-vous que le quotidien est le terrain de pratique idéal. Entre les séances, chaque occasion peut être vécue en pleine conscience dans le moment présent. "À condition de faire des choix et de lâcher certaines habitudes", explique Benjamin Blasco. "En promenade, en faisant la cuisine, en écoutant ses enfants, en prenant sa douche, on lâche les écrans et tablettes pour venir se connecter à son environnement, à soi, aux autres."

7. Ne pas trop se documenter et passer à la pratique

Le risque à trop vouloir se renseigner sur la méditation est de rester dans l’analyse et donc le mental. Beaucoup de livres et d’articles sont en effet aujourd’hui consacrés à la discipline. Benjamin Balsco conseille de plonger directement et de passer à la pratique pour vivre concrètement l’expérience.