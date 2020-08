Rencontres en ligne : osez les sites de rencontres spécialisés.

Plus

Après des années de dates Tinder ou Meetic désastreux, vous êtes sur le point de vous décourager ? Grave erreur ! Il vous reste un territoire plus confidentiel mais gigantesque à explorer : les applis et les sites de rencontre spécialisés ! Qu'ils soient mis en ligne par des passionnés ou pour répondre à une vraie demande, ils permettent aux gens ayant les mêmes goûts ou les mêmes activités de se rencontrer. Allez, c'est parti !

Pour des rencontres internationales Si à l'inverse de la géolocalisation proposée par les applis généralistes, vous avez une préférence pour les rencontres sans frontières, Iloveyouraccent.com peut s'avérer utile. Le site regroupe plus de 50.000 membres dans le monde entier.

Pour la communauté LGBTQI+ et les alliés L'application Taimi, lancée en 2017, propose une interface intuitive et intimiste. Elle permet notamment à ses utilisateurs de tchatter et de faire des appels vidéos pour des rencontres amicales ou amoureuses. Avec plus de 7 millions d'utilisateurs, dont 8% appartenant à la communauté, l'appli a su répondre à une demande.

Pour les plus âgés d'entre nous L'application SilverSingles, dédiée aux personnes âgées de plus de cinquante ans, connaît un grand succès avec 800.000 utilisateurs par mois dans le monde. Il existe de nombreux autres applications et sites destinés aux seniors.

Pour les naturistes à la recherche de l'amour La pratique ne date pas d'hier, mais combinée à l'essor des rencontres en ligne, cela donne NaturistPassion.com, un site de rencontre et un blog d'actualités autour du naturisme. Le site est destiné aux naturistes pratiquants seulement, afin de préserver la philosophie du naturisme de la plage à la toile.

Pour les végétariens ou vegan Le repas est un moment de convivialité et d'échanges par excellence, ce qui le classe dans les incontournables d'un rendez-vous réussi. Veggly propose aux végétariens et végans de se rencontrer entre eux, sachant bien que leurs sensibilités pour la cause écologique ou animale leur feront déjà un point commun très important. Sa cousine GlutenfreeSingles s'adresse aux gens ayant une alimentation sans gluten.

Si vous êtes un clown Être un clown est bien plus qu'un métier, c'est une façon de voir le monde et de l'apprécier. Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemble la vie des clowns en dehors de la scène ? C'est peut-être le moment de le découvrir et de vous inscrire sur le site Clowndating.com.

Si vous travaillez en uniforme Uniform.dating propose aux gens portant l'uniforme, de la blouse d'infirmier à la combinaison de pompiers, de se retrouver entre eux. Une idée qui semble séduire beaucoup de monde, en raison peut-être des contraintes de ces métiers (gardes, travail de nuit, déménagements...) ou des valeurs partagées par ceux qui endossent l'uniforme !

Si vous avez un faible pour la coupe mulet Parmi les sites de rencontres les plus spécifiques, le site Mulletpassions.com se positionne dans le top 3. Mais d'après le site, la coupe mulet est un véritable mode de vie. Vous pourrez ainsi affiner votre recherche en rejoignant des sous-groupes dont les loisirs s'ajoutent à la coupe mulet, comme le wrestling (la lutte), la musique country ou les monster trucks. Si vous préférez la country sans la coupe mulet, allez plutôt sur Westernmatch.