Rencontres amoureuses : les Américains se plaignaient de difficultés bien avant le Covid

Ce sondage a été mené en ligne auprès de 4860 Américains entre le 16 et 28 octobre 2019 , bien avant le confinement, qui a entraîné un recours sans précédent à des applications comme Tinder et Hinge.

3 adultes sur 4 ont du mal à trouver un partenaire

Plus de la moitié des personnes interrogées rapportaient ne pas être satisfaites de leur vie amoureuse et de leurs rencontres, 75% affirmant même qu’il était "quelque peu difficile" de trouver quelqu’un avec qui sortir.

Les célibataires hommes et femmes affichaient le même niveau de mécontentement mais les femmes étaient plus susceptibles de subir des expériences négatives en lien avec leurs rencontres.

Près de 7 personnes sur 10 (65%) disaient avoir dû faire face à une sorte de harcèlement pendant ou avant un rendez-vous.

Certains ont reçu des images sexuelles non désirées (sextos) et d’autres ont fait l’objet de rumeurs colportées sur leurs histoires sexuelles passées. On notera que les femmes ne sont pas les seules victimes de harcèlement sexuel : 19% des hommes interrogés ont rapporté avoir subi des pressions pour avoir des relations sexuelles ou avoir reçu des images à caractère sexuel sans les avoir demandées.