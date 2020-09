Regarder des vidéos de ces animaux peut réduire votre stress de 50%, d'après une étude

Vous aussi, vous ne pouvez pas vous passer de regarder la vidéo de ce chaton trop mignon ou encore de ce koala qui mange de l'eucalyptus ? Vous faites bien !

D'après une étude britannique, regarder des vidéos d'animaux mignons aide à réduire ses angoisses et à avoir une meilleure santé mentale et physique. Ce sont les quokkas qui se sont montrés les plus efficaces.