Ranger: une source de bien-être.

Un cocon à chouchouter

L'étude révèle que les Français affectionnent de plus en plus leur logement, considéré comme un cocon et un endroit privilégié pour se livrer aux loisirs créatifs. Mais c'est aussi un endroit où les personnes interrogées ont tendance à accumuler de plus en plus d'affaires. Parmi les sondés, 57% reconnaissent avoir tendance "à tout garder" et se sentir de plus en plus à l'étroit dans leur logement.

Si la moitié de la population est consciente de "manquer d'espaces de rangement", 25% des personnes interrogées se disent prêtes à revoir leur façon de ranger.

Et 27% envisagent d'acheter des rangements supplémentaires dans les prochains mois. Concernant le choix des meubles, les Français valorisent des critères de consommation responsable tels que les matériaux naturels (34%) et le "made in France" (34%). Vient ensuite le style esthétique des meubles, jugé important par 31% des sondés.