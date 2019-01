Quitter quelqu'un en douceur et avec respect

On donne souvent des conseils pour se remettre d'une rupture mais parfois, on a besoin de conseils pour quitter quelqu'un à qui on n'a pas envie de faire de mal. C'est juste fini, c'est comme ça.

Assumer et rompre en face à face Envoyer un sms pour dire que c'est fini n'est jamais une bonne idée. Prenez votre courage à deux mains même si cela vous fait du mal, vous gêne ou vous ennuie. Vous devez bien ça à cette personne qui a partagé un (petit) bout de chemin avec vous, qui ne s'attend peut-être pas à ça et qui ressent de l'affection ou de l'amour pour vous. La première règle à suivre est donc de quitter la personne en face et d'assumer son choix. Vous pourrez vous en vouloir de ne pas/plus aimer l'autre, de ne pas trouver en lui/elle ce que vous cherchez ou attendez. Vous allez peut-être (surement) briser un cœur, vous allez faire du mal et avoir mal. Mais faites le avec courage, en face, respectez l'autre.

Expliquer les raisons Combien de coeurs brisés n'ont pas réussi à se remettre d'une rupture parce qu'il n'y a eu aucune explication? Parce que le conjoint avait fait sa valise du jour au lendemain? Parce que les choses avaient l'air d'aller plutôt bien mais qu'un mot attendait sur la table de la cuisine le soir en rentrant? Comment se remettre d'avoir perdu quelqu'un si l'on ne sait pas pourquoi, si l'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, comment l'autre en est arrivé à cette décision? Il faut pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent. Pourquoi vous n'étiez plus heureux, épanoui. L'expliquer avec des faits concrets qui permettront à l'autre de comprendre et d'apporter un peu d'objectivité à la situation. Essayez également de parler en "je" plutôt qu'en "tu" pour ne pas accuser l'autre de tous vos maux. Rester sincère, dites la vérité mais garder votre tact et omettez les détails qui peuvent faire (encore plus de) mal. Plus la rupture est expliquée, plus il sera "facile" de passer au-dessus.

Quand et où annoncer la rupture? Il n'y a pas de bon moment donc ça ne sert à rien de l'attendre. Après les vacances, après cette mauvaise période au boulot, après après après. Non. A trop procrastiner, vous vous sentirez de plus en plus mal dans cette relation qui n'en est déjà plus une et vous pourrez devenir méchant avec l'autre, à force de frustrations. Le moment opportun est celui où vous aurez toutes les raisons en tête et où vous vous sentirez près à expliquer à l'autre pourquoi vous ne l'aimez plus. Le meilleur endroit pour annoncer à quelqu'un qu'on le quitte est un endroit neutre, qui n'impliquera pas de sentiments ou de souvenirs. Un café où l'on n'est jamais allé par exemple, ou un parc où l'on peut être à l'abri des regards indiscrets.

Faire face à la réaction Chacun réagira de manière différente et vous devrez pouvoir montrer de l'empathie face à chaque réaction. Tristesse : je ne voulais pas te faire de mal mais c'est comme ça.

Colère : je comprends ta colère et ta frustration mais je ne peux pas me forcer.

Muet : je comprends que tu ne veuilles par en parler tout de suite mais je reste à ta disposition pour pouvoir en parler quand tu es prêt. L'empathie ne doit pas être synonyme de "redonner espoir". Dans tous les cas de figure, vous devrez rester ferme et faire bien comprendre que ce n'est pas une pause, que vous ne reviendrez pas sur votre décision, au risque de faire souffrir l'autre encore plus s'il pense qu'il y a un espoir.