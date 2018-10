Qui sont ces hommes heureux? Yvon Dallaire nous l'explique

Le dernier livre de la trilogie sur les relations de couple de Yvon Dallaire sort dans les librairies et on vous dit ce qu’on en pense! Ce dernier livre fait suite à " qui sont ces femmes heureuses " et " qui sont ces couples heureux ". Nous n’avons pas pu lire les tomes précédents mais nous apprécions (en tant que femme) de pouvoir lire ce que l’on conseille aux hommes pour être heureux en couple et rendre également leur conjointe heureuse (le cercle de l’amour). Si certains passages nous ont un peu choqués (voir plus loin), nous nous sommes retrouvée dans pas mal de passages et c’est avec nostalgie et un sourire aux lèvres que nous nous sommes rappelé les disputes de couple.

Exemple de situation de mauvaise communication entre homme et femme Quelle femme n’a jamais eu envie de raconter à son homme sa journée horrible avec cette collègue horrible qui a été horrible avec nous (vous remarquerez l’emphase sur l’aspect horrible) et qui a reçu comme réponse de son homme : "mais évite-la et tout ira bien" ? Qui n’a pas eu envie de le frapper (pour les plus violentes), de l’ignorer (pour les plus dignes) ou de pleurer (pour les plus sensibles) devant ce manque total d’empathie et de compassion (de notre point de vue)? Dans ce livre, on explique que l'homme va chercher à résoudre le problème pour supprimer les sentiments négatifs qu’il engendre. De cette manière, il pense sincèrement aider et se sentira comme un preux chevalier ayant accompli sa mission en proposant cette solution. L’auteur explique à l’homme (qui lit le livre) que la recherche d’une solution ne résoudra pas forcément le problème de leur compagne puisque sa solution à elle c’est de discuter, d’extérioriser et de se sentir écoutée. C'est ce genre de situations, où les différences entre hommes et femmes et dans leurs manières de communiquer se font ressentir, que vous apprendrez à comprendre dans ce livre.

Qui sont ces hommes heureux - © Yvon Dallaire

Le psychologue Sa formation en sexologie l'a petit à petit amené vers les couples et la thérapie conjugale. Yvon Dallaire, 71 ans, a été enseignant pendant des années et s'est doucement retiré des écoles pour se concentrer sur la formation et la thérapie. Il a écrit son premier livre en 1996 et n'arrête plus depuis! Yvon se concentre sur la thérapie positive, sur ce qui va ou comment faire aller les choses dans le couple et essaie de résoudre les problèmes qui se posent (logique me direz-vous). Sa représentation du couple : un damier avec d'un coté des pièces d'échec et de l'autre des pièces du jeu de dames. Les deux parties jouent dans le même environnement mais pas avec les mêmes grilles d'analyse. Fort de 40 ans d’expérience en consultation conjugale et en enseignement/formation, nous avons quand même voulu savoir si Yvon avait la légitimité de nous expliquer comment être heureux en amour : l’est-il lui-même? Il a effectivement fait l’expérience de ce qu’il nous raconte et traversé toutes les étapes amoureuses possibles : un divorce, un 2ème divorce et 36 ans de vie commune et heureuse. Comme quoi, ça marche peut-être vraiment de s'intéresser à nos grilles d'analyses différentes!