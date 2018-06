Quelques conseils pour sauver son couple

Entre la pression quotidienne, la routine, le travail, les responsabilités et le train de vie stressant, il arrive que les problèmes au sein d'un couple s'accentuent. Vous vous sentez ignoré, parfois délaissé et mal compris, et vous avez peur que votre amour s'estompe ou que votre couple éclate. Voici des conseils pour sauver son couple, sortir de cette impasse et éviter une rupture amoureuse :

Valoriser son partenaire Il est primordial d'accepter son partenaire tel qu'il est et de le valoriser. Arrêtez les reproches qui pourrissent votre vie de couple et qui repoussent votre homme/femme. Flattez-le/la pour que votre partenaire se sente aimé, apprécié, unique et indispensable à vos yeux. Soyez tendre, affectueux(se) et généreux(se) envers lui/elle et ne négligez pas les petits gestes et les mots doux qui vous rapprochent. Le besoin de valorisation est un sentiment naturel et vous devez prendre cela en considération lorsque vous communiquez et interagissez avec votre moitié.

S'armer de patience La patience est une vertu ! Alors armez-vous de patience et pensez à votre avenir plus qu'à votre passé. Il est tout à fait naturel de passer par des phases de crise quand on est en couple. Ne dramatisez pas excessivement les choses et ne vous laissez pas emporter par les émotions. Concentrez-vous sur les points positifs et les avantages de cette relation. Créez une atmosphère favorable à l'entente et accordez-vous un peu de temps pour réfléchir et prendre les bonnes décisions.

Combattre la routine La routine est votre pire ennemi. Essayez de surprendre votre moitié et redynamisez votre couple. Consacrez-vous du temps à deux, organisez des activités et des soirées ou invitez vos amis et faites la fête ! Sortez de ce cercle routinier et improvisez quelque chose qui fera plaisir à votre partenaire. Vous pouvez également lui offrir un cadeau symbolique ou laisser des mots doux sur le frigo avant d'aller travailler. De beaux messages d'amour sont toujours les bienvenus !

Apprendre à écouter La clé de réussite de toute relation d'amour ou d'amitié, c'est d'apprendre à écouter l'autre. Soyez attentif à ce que votre moitié dit ou fait. Renouez le dialogue et n'interrompez pas votre homme/femme lorsqu'il/elle parle. Essayez plutôt d'être compréhensif(ve) et choisissez vos mots avec précaution. Certains propos peuvent blesser votre partenaire sans même que vous ne vous en rendiez compte.

Ne pas fuir les problèmes Vous ne devez pas fuir votre situation, mais au contraire, faire face à vos conflits et différends pour pouvoir trouver les solutions nécessaires. Encaisser et se laisser diriger ne permettent pas non plus de régler vos problèmes. Ne pensez pas qu'en étant docile et qu'en acceptant certains choix imposés, tout finira par s'arranger et que vous éviterez les disputes. Faire des compromis est une chose mais se sentir contrôlé et ne pas avoir son mot à dire au sein du couple, c'en est une autre...

Bannir la jalousie Il est vrai que dans une certaine mesure, la jalousie est une preuve d'amour, mais son excès est un poison qui détruit le couple. C'est parfois le signe que vous n'avez pas confiance en vous ou pire, que vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Ne laissez pas la jalousie s'incruster au sein de votre couple et défaire tout ce que vous avez construit. Rassurez-vous constamment et dites-lui que vous l'aimez.