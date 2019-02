Quand l’utilisation de Facebook peut mener au motif grave

Le succès de ces réseaux sociaux a inévitablement des répercussions sur les relations de travail. En effet, ces outils de communication donnent aux travailleurs la possibilité de s’exprimer et il faut reconnaître que les risques de dérives peuvent être nombreux. Régulièrement, se pose la question de savoir si des messages indélicats postés par un travailleur sur un réseau social à propos de son employeur et/ou de ses collègues justifieraient son licenciement pour motif grave.

Liberté d’expression du travailleur versus intérêts de l’employeur

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail octroie des droits mais également des obligations tant à l’employeur qu’au travailleur. Ainsi, l’employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils doivent aussi observer le respect des convenances et des bonnes mœurs. Cela signifie, entre autres, que le travailleur est tenu à un devoir de loyauté envers l’employeur.

La convention européenne des droits de l’homme garantit, pour sa part, le droit à la liberté d’expression. Dans le cadre des relations de travail, il faut également respecter les dispositions de la convention collective de travail n° 81 ainsi que celles en matière de traitement des données à caractère personnel (RGPD) pour réunir, au maximum, les intérêts de l’employeur et le droit, du travailleur, à la protection de sa vie privée.

En d’autres termes, les droits à la liberté d’expression et au respect de la vie privée ne sont pas absolus. Une ingérence peut être envisagée mais elle doit être réduite au minimum.

L’employeur a, par conséquent, la possibilité de réglementer, sous certaines conditions, l’utilisation des réseaux sociaux au travail. Ces réseaux sont omniprésents. Ils peuvent avoir une destination essentiellement professionnelle, comme LinkedIn, ou privée, comme Facebook. Si un travailleur mécontent a le droit de s’exprimer, il doit cependant surveiller ses propos et le langage utilisé.