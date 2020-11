Quand Instagram dénonce la virilité abusive : trois comptes à follow

En plus de fêter la journée mondiale des toilettes, nous fêtons également les hommes en ce 19 novembre ! Et à l’occasion de cette Journée internationale des hommes, nous vous avons préparé une petite sélection de comptes instagram qui abordent la notion de masculinité de manière positive et qui dénoncent l’idéal de l’homme viril, dominateur et insensible.

Tu bandes ? C’est quoi être un homme ?

Feel good et bienveillant, le compte instagram @tubandes lancé en 2018 s’évertue à démonter un par un les mythes qui entourent la masculinité, la sexualité des hommes et la virilité abusive. On y retrouve entre autres des dénonciations de "cette pression sexuelle que la société nous a bien mis dans le crâne", mais aussi des posts à la légende riche en informations sur le consentement, sur le préservatif, sur le machisme, etc ; et des stories très actives avec sondages, enquêtes et discussions avec les followers pour échanger les points de vue.

Les garçons parlent, pour de vrai

Le compte @lesgarconsparlent recense surtout des témoignages divers et variés d’hommes. Ici, un témoignage sur un garçon qui aime porter des leggings et des talons hauts tout en étant, précise-t-il, hétérosexuel ; là, une dénonciation d’agression sexuelle par un colocataire ; plus loin, un homme qui complexe sur la taille de son sexe.

Baptiste New Masculinité : stop toxic masculinity

"Construisons une nouvelle masculinité. Soyons féministes. Aidons les hommes et les femmes" : c’est ce que prône @baptiste_new_masculinite. D’abord sur Twitter, qu’il alimente presque quotidiennement, puis sur Instagram, avec des screenshots de ses réflexions sur des sujets aussi variés que la contraception masculine, les poils, le sexe, la prostate, ou encore la libido.

