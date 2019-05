Quand ils font la fête, les hommes ont un comportement plus agressif à l'encontre des femmes

Les hommes ont tendance à se montrer plus insistants avec les femmes lorsqu'ils consomment de l'alcool dans un cadre festif, dévoile un sondage américain publié dans Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Réalisée par des chercheurs de l'Université de l'État de Washington (WSU), l'étude a été réalisée sur une période de cinq semestres auprès d'un groupe de plus de 1.000 hommes qui ont étudié dans une grande université du Nord-Est des Etats-Unis. Le sondage a été effectué par email contre rémunération, avec une garantie d'anonymat dans l'objectif d'inciter les participants à répondre le plus honnêtement possible.



"Nous leur avons demandé combien de fois ils consommaient de l'alcool, s'ils allaient dans des bars ou à des fêtes, et à quelle fréquence. Puis nous leur avons demandé s'ils avaient utilisé des tactiques spécifiques pour convaincre les femmes de coucher avec eux ou pour faire pression sur elles", explique Michael Cleveland, professeur agrégé au Département du développement humain de la WSU, qui a dirigé les recherches.

Les chercheurs ont constaté que les hommes qui fréquentaient le plus souvent les bars et les fêtes avaient tendance à privilégier les histoires sans lendemain et à multiplier le nombre de partenaires sexuelles.

Menace de rupture, agression sexuelle...

"Nous avons découvert que ce n'est pas le fait de boire à proprement parler qui mène à l'agression sexuelle, mais plutôt le contexte. Le cadre dans lequel a lieu la consommation d'alcool a un impact majeur sur le nombre de tactiques agressives signalées", notent les chercheurs.

Parmi les tactiques employées pour avoir une relation sexuelle avec des femmes, le sondage mentionne la menace de rupture, l'incitation à l'ivresse et l'agression sexuelle.

Du point de vue des chercheurs, cette enquête démontre la nécessité d'éduquer les hommes pour venir à bout des comportements sexuels agressifs masculins à l'encontre de la gent féminine.

"La prévention des agressions sexuelles devrait cibler les comportements et les attitudes des hommes. Il y a des points chauds, comme les bars et les fêtes, où les comportements agressifs sont plus fréquents. L'intervention d'une tierce personne au nom de la victime est très importante dans ces situations", souligne le Pr Cleveland.