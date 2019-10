Psoriasis: 65% des jeunes patients adaptent leurs tenues vestimentaires pour cacher leur maladie.

Selon l'association France Psoriasis, 67% de jeunes patients atteints de psoriasis souffrent du regard des autres.

Pour la Journée mondiale du psoriasis, dont la prochaine édition aura lieu le 29 octobre, l'association France Psoriasis dévoile deux sondages croisés, réalisés sur des femmes et des hommes situés dans la tranche d'âge 15-30 ans.

"Les problématiques spécifiques des jeunes sont trop peu évoquées, souvent négligées et mal prises en compte. A cette période de la vie tellement cruciale et déterminante tant sur le plan personnel, affectif, social que scolaire et professionnel, il était indispensable que France Psoriasis se mobilise pour libérer leur parole et lutter contre le poids des préjugés véhiculés sur cette maladie douloureuse", souligne Roberte Aubert, Présidente de France Psoriasis.

La première enquête a été réalisée sur un échantillon de 1.000 Français non atteints de psoriasis âgés de 15 à 30 ans. Ces derniers ont été interrogés sur leurs connaissances et leur perception de la maladie. Le sondage révèle qu'une grande majorité (61%) ne sait pas définir le psoriasis. Parmi les 40% qui connaissent la maladie, neuf sur dix admettent toutefois avoir au moins une idée reçue sur le psoriasis.



Une fois informés sur le psoriasis, maladie inflammatoire de la peau qui se caractérise par l'apparition de plaques rouges et de croûtes blanches sur le corps, 83% des sondés ont estimé qu'ils seraient gênés de montrer leur corps, s'ils en étaient atteints. Une grande partie d'entre eux (79%) va même jusqu'à supposer qu'ils cacheraient les signes de la maladie sous leurs vêtements.

Un tiers des patients considèrent le psoriasis comme un frein pour les études

Afin de comparer les réponses des non malades à celles de personnes atteintes de psoriasis, France Psoriasis a commandé un deuxième sondage OpinionWay, cette fois exclusivement réalisé sur des patients (411), également âgés de 15 à 30 ans. Les sondés ont répondu aux mêmes questions que dans la première enquête relatives au fait d'exposer son corps au regard des autres et de leurs attitudes vis-à-vis de leurs symptômes.



A première vue, les réponses s'avèrent plus optimistes que celles des personnes étrangères au psoriasis.

Le regard des autres occupe une place importante pour plus de 67% des patients et 65% avouent adapter leur tenue vestimentaire pour camoufler les symptômes.

Soixante-dix pour cent d'entre eux ont toutefois déclaré avoir subi des discriminations en s'exposant dans des lieux publics, par exemple à la plage ou à la piscine. Un tiers d'entre eux estiment par ailleurs que le psoriasis constitue un frein pour poursuivre leur études et 20% ont dû ralentir leur activité sportive à cause de la maladie.