Profiter régulièrement de la nature pour combattre le stress lié au travail.

Un constat à prendre en compte à l'heure où de nombreux pays à travers le monde planchent sur le renouveau de leurs zones urbaines, et où les espaces verts urbains font plus que jamais l'unanimité.

La nature officiellement associée au "sens de la cohérence"

Les espaces verts vont-ils redevenir le point central des plus grandes villes du globe ? C'est la question que l'on peut se poser alors que de nombreuses études montrent leurs effets bénéfiques sur la santé mentale et physique des habitants. La pandémie mondiale a d'ailleurs permis de rappeler à quel point ils étaient indispensables pour limiter le stress, l'anxiété, et la déprime en période de distanciation sociale.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Tsukuba au Japon démontre désormais les bénéfices de la nature (forêt comme espaces verts urbains) sur le stress lié au travail.

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont analysé les scores de "sens de la cohérence" (SOC) de plus de 6.000 travailleurs japonais âgés de 20 à 60 ans, qui renseigne sur les capacités mentales d'une personne à réaliser et gérer le stress et qui intègre le fait de comprendre les événements de la vie, de pouvoir les gérer et de comprendre qu'ils ont un sens. Si de précédentes études avaient déjà montré que le statut marital et l'enseignement supérieur pouvaient renforcer le SOC, c'est la première fois que la nature lui est associée.