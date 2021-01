Procrastination : 4 astuces pour enfin arrêter de tout reporter

Tout le monde a enduré un épisode de procrastination et s’il est normal de manquer de temps en temps de motivation, il y a des projets personnels ou professionnels qui peuvent être complètement raté à cause de cette tendance. Apprenons à retrouver la motivation et à avancer dans nos projets !

Les procrastineurs chroniques sont moins susceptibles de garder un emploi permanent et ceux qui ont un emploi ont un revenu considérablement réduit (selon une étude aux USA), gagnant 14.000 $ de moins que leurs collègues plus proactifs. Les procrastineurs ont également du mal à trouver le temps de faire de l’exercice, car ils reporteront toujours l’activité physique à un autre jour. Cela engendrant une baisse de leur santé générale ainsi que des niveaux élevés d’anxiété à cause du stress permanent d’avoir une liste de choses à faire que l’on reporte sans cesse. Au final, ils ont un risque élevé de maladies chroniques, notamment de maladies cardiovasculaires.

Mais tout n’est pas gravé dans le marbre et la recherche de Jason Wessel pourrait bien vous aider à reprendre le contrôle.

Dans le cadre de son doctorat à l’Université Griffith du Queensland, en Australie, il a développé un système comprenant quatre "points de réflexion" simples qui ciblent les racines psychologiques du problème. Posez-vous ces questions régulièrement, et vous trouverez beaucoup plus facile de résister aux distractions, vous permettant de vous concentrer sur les choses que vous voulez accomplir.