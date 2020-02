Près de la moitié des femmes préfèrent la nourriture au sexe, pour 43% des hommes c'est l'inverse.

La nourriture ou le sexe? 36% des Français ont choisi le camp du plaisir du ventre alors qu'ils sont légèrement moins nombreux à préférer les sensations d'un orgasme (30%). Les femmes sont 48% à choisir la bonne chère tandis que 43% des hommes portent les faveurs pour l'autre... chair. L'étude a été réalisée par l'institut Ifop pour Just Eat auprès d'un échantillon de 1.011 Français âgés de 18 ans et plus.