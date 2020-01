Près de 9 parents sur 10 estiment que leurs adolescents passent trop de temps devant les jeux vidéo.

Au détriment d'autres activités?

Deux fois plus de parents déclarent que leurs adolescents jouent à des jeux vidéo tous les jours comparé aux parents d'adolescentes: 54% des garçons jouent environ 3h ou plus, contre seulement 13% de filles. Pourtant, une étude américaine du Pew Research Center réalisée en 2015 sur 2.000 Américains âgés de plus de 18 ans a démontré que les femmes y jouent presque autant que les hommes (48% contre 50%).

Globalement, les parents questionnés dans le cadre du sondage affirment que le jeu empiète sur d'autres aspects de la vie de leur adolescent.

Les aspects évoqués: les activités et les interactions familiales (46%), le sommeil (44%), les devoirs (34%), les relations avec leurs camarades qui ne jouent pas (33%) et les activités extra-scolaires (31%).

Concernant les stratagèmes utilisés par les parents pour inciter leurs enfants à passer moins de temps devant les jeux vidéo: leur proposer d'autres activités (75%) ou fixer des limites de temps de jeu (54%). Certains parents (14%) vont même jusqu'à cacher les accessoires de jeu de leurs ados.