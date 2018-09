Prendre le temps de se retrouver en famille

Vous pensez que c'est mission impossible de réussir à s'organiser du temps en famille, même si, comme plusieurs parents, sur le haut de votre liste, trône une priorité que vous ne cessez de pourchasser : passer plus de temps de qualité avec vos enfants. Nous vous prouvons l'inverse grâce à des idées super simples.

Montrer de la disponibilité

Passer du temps en famille c'est agréable tant qu'on y prend du plaisir. Pas parce que c'est dans le pack obligatoire du super parent. Pas parce qu'on se sent obligé. C'est un temps pendant lequel on est disponible, à l'écoute, présent, heureux d'être là. Cela suffit à profiter du bon temps ensemble, peu importe finalement ce qu'on est en train de faire mais dans quel état d'esprit on le fait.

Sans distraction

On passe beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur, de téléphone ou une tablette. Quand les enfants sont ailleurs, ce n'est pas bien grave, mais quand ils sont à la maison, c'est déconseillé. Évitez donc de consulter vos messages à table ou lorsque vous faites une activité avec les enfants. N'hésitez pas à laisser le smartphone de côté le dimanche pour vous consacrer entièrement aux moments passés en famille.

Profiter de chaque moment

En voiture, profitez du trajet sans distraction pour discuter. De plus, comme ils ne nous voient pas, ils peuvent se sentir plus en confiance pour dire certaines choses dont ils ne parleraient pas ailleurs.

Même si vous avez arrêté de les border, sachez qu'ils apprécient souvent qu'on s'arrête dans leur chambre, avant de se coucher, pour leur souhaiter une bonne nuit et leur dire qu'on les aime.

Le petit-déjeuner est souvent le repas de la journée où tout le monde est là sans souci. Quoi de mieux que de commencer la journée par de bonnes tartines et des conversations variées. Prenez l'habitude de parler et de raconter vos expériences, ce partage les incite naturellement à faire de même.

Se retrouver autour des repas

Au moins le soir, prenez l'habitude de rassembler la famille autour d'un repas. Vous pouvez choisir un fond musical, décorer la table même si les plats ne sont pas sophistiqués. On mange doucement, on se raconte sa journée, on discute d'un sujet d'actualité, du programme du week-end, on plaisante et on savoure le partage. C'est le moment où vous pouvez vraiment vous retrouver et vous ressourcer après une journée bien remplie.

C'est aussi l'occasion de se réjouir des victoires, de s'aider les uns les autres dans les moments difficiles, de rire, de plaisanter, d'écouter une histoire, de s'asseoir et de se sentir appartenir à une famille.

Organiser des sorties ensemble

Les enfants adorent découvrir de nouveaux horizons, et pas besoin d'aller au bout du monde pour leur assurer découverte et dépaysement. Pourquoi ne pas prendre l'habitude, une ou deux fois par mois, de prévoir une escapade de quelques heures dans un endroit agréable. De petites virées qui, par leur nature inhabituelle, vous sortent du quotidien sans requérir de trop amples préparatifs.

Les occasions de passer des moments en famille sont nombreuses. En discutant, en partageant, on a le sentiment que les autres s'intéressent à ce que l'on fait. On se sent exister, on se sent important. Chacun sort grandi de ces moments en famille, et plus fort pour affronter la société.