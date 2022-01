Pourquoi sommes-nous si fatigués ?

Vous aussi, vous vous sentez fatigué ? Un état en partie dû à la Covid-19 que l’OMS qualifie de "fatigue pandémique".

"Cette fin d’année, je n’en vois plus le bout". De grands cernes se dessinent sur le visage d’Alexis au moment de commencer sa journée. Pour ce juriste de 28 ans, un sentiment de "ras-le-bol" dicte ses journées. "Je n’arrive pas à me projeter vers du positif", explique-t-il en attendant le métro, "je m’en rends compte maintenant, mais cela fait longtemps que je n’ai plus connu un sentiment d’allégresse".

"La fatigue semble particulièrement présente ces temps-ci, d’une part parce qu’elle est inhérente à la période de l’année : le froid hivernal s’installe, la lumière du jour est éphémère, la charge de travail est plus abondante et peut être source d’anxiété…", explique Clémence Viau, psychologue clinicienne. Ces troubles dus à la saison ne sont pas les seules causes de ce coup de mou. "La fatigue peut être latente et est d’autre part accentuée et envenimée par la crise sanitaire que nous traversons", poursuit la spécialiste.