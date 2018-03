Pourquoi faut-il éviter d'afficher son couple sur les réseaux sociaux ?

Même si finalement chacun fait ce qu'il veut sur ses différents comptes, il y a parfois une réalité qui rattrape un peu le rêve...

Depuis l'émergence des réseaux sociaux, on remarque une tendance à afficher son couple. Partager les photos de sa soirée, de sa sortie entre copains ou de ses journées en amoureux est devenue une addiction. Les gens veulent en quelque sorte impressionner le monde et se valoriser à travers leurs posts. Que ce soit pour susciter l'intérêt ou tout simplement pour partager sa vie avec les autres, l'autopromotion sur les réseaux sociaux est de plus en plus courante.

Côté amour, c'est rarement bon d'afficher son couple. Pourquoi ? Et bien c'est simple, exposer son couple peut mettre votre relation à l'épreuve et amplifier des problèmes déjà existants comme de vouloir contrôler son partenaire, ses horaires de connexions, ses partages... Espionnage, jalousie, insécurité et conflits peuvent alors surgir ainsi que la peur et le doute. D'ailleurs, des études montrent que les réseaux sociaux ont provoqué plusieurs divorces. Néanmoins, si votre couple est stable, les réseaux sociaux n'affecteront pas votre relation car ils nuisent majoritairement aux unions fragiles.