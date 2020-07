Pourquoi est-il important de s'entraîner mentalement avant de courir un marathon ?

Au-delà du défi sportif

Méditation, sophrologie, yoga... Le spectre des méthodes pour pratiquer l'entraînement mental est large. Les débutants et débutantes peuvent se tourner vers un coach, qui les guidera dans leurs premiers pas. Même si l'objectif est que le primo-athlète devienne vite autonome, note le sophrologue.

"On lui donne la méthode mais c'est ensuite à lui d'instaurer un protocole et de faire les exercices seul chez lui."

Un entraînement mental pratiqué régulièrement et plusieurs mois en amont aide donc à affronter un contexte qui nous est totalement inconnu. S'organiser la veille de la compétition aidera également à supprimer une source de stress supplémentaire. "Je conseille souvent de faire une check-list de tout le matériel dont on aura besoin et de préparer son sac la veille afin d'être sûr de ne rien oublier et de pouvoir partir tranquillement le jour J", explique le coach.



L'intérêt de la préparation mentale va au-delà du défi sportif : cette prise de contrôle sur le mental (gestion du stress et faculté à s'adapter aux situations) peut s'appliquer à la vie de tous les jours et aider à affronter les autres défis du quotidien. "Plus on travaille sur le triptyque 'estime de soi-objectifs-motivation', plus on gagne en assurance", assure Pierre Cochat.