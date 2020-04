Pourquoi certains sont-ils attirés par les personnages malfaisants ?

Plus

Si vous enchaînez les séries et les films du fait du confinement depuis plusieurs semaines et que vous avez tendance à plus vous identifier aux méchants qu’aux héros de fiction, peut-être cela reflète-t-il votre personnalité, à en croire des chercheurs américains. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs de la Northwestern University, a analysé des données collectées sur le site CharacTour, une plateforme de divertissement en ligne affichant 232.500 utilisateurs au moment de leurs recherches. L’une des fonctionnalités du site est un questionnaire de personnalité qui permet aux utilisateurs de voir à quel point ils ressemblent à des personnages de méchants, comme Maléfique, Le Joker et Dark Vador, ou des héros positifs comme Sherlock Holmes, Joey Tribbiani ("Friends") et Yoda. Ces questionnaires permettaient aux chercheurs de voir si les utilisateurs étaient attirés ou repoussés par les méchants qui avaient des traits de caractère similaires aux leurs.

Fiction : le mal sans inconfort psychologique Leurs résultats ont montré que les participants qui étaient plus attirés par les personnages positifs avaient des similarités accrues avec ces héros. Les chercheurs ont cependant trouvé que les utilisateurs qui étaient plus attirés par les méchants partageaient aussi plus de traits de personnalité avec eux. Les scientifiques expliquent cela par le fait que le monde de la fiction offre un lieu sécurisé pour s’identifier aux personnages malfaisants qui auraient tendance à ne pas nous attirer dans la vraie vie, sans mettre à mal l’image que nous avons de nous-mêmes. "Nos recherches suggèrent que les histoires et le monde de la fiction peuvent offrir un refuge dans lequel on peut contempler nos penchants négatifs", explique l’auteur Rebecca Krause. "Lorsque les personnes se sentent en sécurité, elles s’intéressent plus aux comparaisons aux personnages négatifs qui leur ressemblent dans d’autres aspects." "On veut se percevoir de manière positive", poursuit le professeur Krause : "Trouver des similitudes entre et un personnage méchant peut être inconfortable".