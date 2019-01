Pour tenir vos bonnes résolutions, partagez-les!

Le 1er janvier est traditionnellement le jour où presque tous les Belges annoncent leurs bonnes résolutions. Pourtant pas moins de 80% des gens n’arrivent pas à mettre ces résolutions en pratique.

Via www.resolutionsassurees.be, NN appelle tous les Belges à partager le plus possible leurs résolutions. Car faire connaître ses résolutions au plus grand nombre accroît la pression sociale et les chances de les tenir.