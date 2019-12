Pour le comédien Axel Lattuada, il faut écouter sa peur pour éviter le pire - © Tous droits réservés

Pour le comédien Axel Lattuada, il faut écouter sa peur pour éviter le pire - Brut. - 01/04/2019 Sur sa chaîne YouTube "Et tout le monde s'en fout", le comédien et militant écologiste Axel Lattuada s'est intéressé au fonctionnement de la peur. Brut l'a rencontré. Dérèglement climatique, perte de biodiversité, effondrement… Ces dangers ont de quoi provoquer la peur. Le comédien et auteur Axel Lattuada précise que ce sentiment est naturel puisqu'il naît d'une prise de conscience des menaces qui nous entourent. "La peur, ce n'est pas un truc honteux dont il faut se débarrasser. C'est un truc qu'il faut écouter", précise-t-il. Il soulève que la peur est omniprésente dans notre société, notamment la peur de l'effondrement qui est souvent évoquée. Ce trouble est légitime au vu des menaces qui nous environnent.