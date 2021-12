Pour chaque femme transgenre, trouver sa voix

Pour les femmes transgenres, entamer un parcours de transition implique parfois de se défaire de son "ancienne voix". Pour "ne plus se trahir" ni lire "d'incompréhension" sur le visage de leurs interlocuteurs lorsqu'elles prennent la parole, certaines entreprennent de féminiser leurs voix.

"La voix, c'est l'échange avec la société", abonde Julie (prénom d'emprunt), 25 ans, qui a commencé sa transition au mois de mars 2020. "C'est plus important que le physique.

"La voix ne peut pas mentir, c'est toute notre personnalité , c'est plus important que d'avoir une forte poitrine", ironise Maëlle, 40 ans. Elle qui se dit "enfermée dans un corps de garçon" depuis jeune fille a entamé sa transition en juin.

L'épaississement et surtout l'allongement des cordes vocales à l'adolescence chez les garçons est une évolution anatomique irréversible. Or la plupart des femmes effectuent leur transition après la mue.

D'où la nécessité d'une prise en charge pour harmoniser leur voix, leur apparence et leur identité.

Chez les hommes transgenres, assignés femmes à la naissance, au contraire, la prise d'hormones va "déclencher la mue", épaissir les cordes vocales et par conséquent aggraver la voix sans systématiquement requérir un accompagnement.

Après avoir longtemps "bricolé dans (son) coin", Clara, 48 ans, animatrice socio-culturelle auprès d'adolescents, a voulu "voir ce qu'une orthophoniste pourrait lui apporter".

Exercices vocaux pour travailler "la souplesse" de la voix, lecture de textes, exercices chantés, travail des intonations et du larynx pour apprendre à tenir des notes plus aiguës : les séances d'orthophonie durent 30 à 45 minutes et la prise en charge peut durer plusieurs mois.

Il y a aussi des "mises en situation concrètes" pendant lesquelles "l'orthophoniste jouera le rôle du contradicteur" pour apprendre à maîtriser sa voix en réponse, y compris en mettant en scène de vifs échanges, relate Julie.