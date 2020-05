Poster des selfies sur les réseaux sociaux augmente le risque de développer des troubles alimentaires.

Un risque confirmé par une nouvelle étude, selon laquelle le fait de poster des photos (retouchées ou non) générerait une plus grande anxiété et renforcerait le besoin de limiter sa consommation de nourriture . La recherche a porté sur 598 adolescents américains âgés de moins de 15 ans, tous actifs sur les réseaux sociaux.

Une étude américaine réalisée sur plus de 500 adolescents confirme que le fait de diffuser des images de soi sur les réseaux sociaux en lien avec l’image corporelle entraîne une forte anxiété et encourage la survenue de troubles alimentaires.

Des ados sensibles à la "tyrannie de la minceur"

Parmi les participants qui ont publié des contenus en lien avec les diktats de la minceur sur les médias sociaux, 70% ont estimé que les réponses de leurs pairs étaient positives et encourageantes. Les participants étaient généralement favorables à l’interaction en ligne et 38% ont décrété qu’ils accepteraient les commentaires de soutien venant d’un ou d’une internaute qu’ils ne connaissent pas.

Les avantages les plus souvent cités par les adolescents dans le fait de diffuser et de suivre des contenus sur les réseaux sociaux en rapport avec l’image corporelle et les standards "idéaux" de minceur sont la motivation et l’encouragement à adopter un certain comportement, la socialisation et la recherche d’informations.

L’inconvénient les plus souvent mentionné est le sentiment de mal-être face aux commentaires négatifs des autres internautes, qui peuvent déclencher un désir de s’engager dans des comportements relevant des troubles alimentaires.

"Les chercheurs, les professionnels de la santé et les administrateurs de médias sociaux pourraient concevoir des moyens de réduire les conséquences néfastes de la diffusion ou du suivi de contenus d’images corporelles sur les médias sociaux", recommandent les chercheuses à l’origine de la publication.