Pornographie : pourquoi faut-il en parler aux enfants ? - Brut. - 28/05/2019 Sur Internet, les enfants ont facilement accès à des contenus pornographiques. Les écrivains Anne de Labouret et Christophe Butstraen expliquent pourquoi il est nécessaire d’aborder le sujet avec eux. "Il est plus facile d'aller voir des vidéos pornographiques que de s'inscrire sur Facebook." Avec leur livre "Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse", Anne de Labouret et Christophe Butstraen ont souhaité alerter sur les risques auxquels sont confrontés les enfants lorsqu'ils naviguent sur des sites web. Dès le plus jeune âge, ils sont susceptibles de visualiser ce type d'images que les deux auteurs jugent "d'extrêmement intrusives". Ces scènes ont des conséquences graves. "Elles correspondent à un viol de l'imaginaire pour l'enfant", s'inquiète Anne de Labouret qui rappelle que certains y ont accès dès le primaire.