Plus vous utilisez les écrans, plus vous risquez d’être stressé, selon une étude

Si vous avez augmenté votre temps d’écran pendant la pandémie, vous êtes peut-être plus susceptibles de développer des troubles anxieux, particulièrement si vous êtes jeunes, selon une étude.

Une dépendance excessive à votre smartphone pourrait nuire à votre santé, ce n’est plus une surprise et de nombreuses études le font remarquer. Ancrée dans le quotidien avant la pandémie de Covid-19, l’utilisation des écrans s’est intensifiée depuis. Selon une étude l’ensemble de la population a augmenté sa consommation d’écran pendant et depuis le premier confinement. Par exemple, un quart des Français passe au moins 6 heures par jour dessus, uniquement pour se distraire.

Cette tendance contribuerait à provoquer de l’anxiété, à en croire une étude de la Saint James School of Medicine, située à Saint Vincent dans les Caraïbes, en plus du fait que le smartphone est la première source de dispute en voiture !