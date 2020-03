Plus elle est sauvage, plus la nature s'avère bénéfique pour le bien-être des citadins.

Une étude menée par des chercheurs de l'université de Washington dans un parc public de Seattle aux Etats-Unis souligne l'importance pour les habitants de grandes villes d'entretenir des contacts réguliers avec la nature. Plus le cadre est "sauvage", plus l'impact positif semble important, montre la recherche.

L'interaction humaine avec la nature est vitale pour la santé physique et le bien-être mental, et permet de mieux résister aux facteurs de stress urbains.

S'éloigner de la ville

A partir des réponses obtenues, les chercheurs ont listé plusieurs catégories d'interactions avec la nature: rencontrer des animaux sauvages (27%), suivre des sentiers (14%), contempler les montagnes (6%), marcher le long de la plage (5%) ou se promener avec des chiens (4%).

Selon les textes fournis par les participants, l'aspect "sauvage" de ces interactions avec la nature était important dans la quasi-totalité des expériences décrites.

"Les zones plus sauvages dans un parc urbain semblent offrir plus d'avantages aux gens et leurs interactions les plus significatives dépendaient de ces caractéristiques relativement sauvages", observe Elizabeth Lev.

Les chercheurs à l'origine de la publication suggèrent donc de replacer la nature au cœur des politiques urbaines afin de rétablir cette connexion bénéfique pour le bien-être émotionnel des habitants.