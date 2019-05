Plus de 60% des hommes ont déjà eu des troubles de l'érection mais la plupart ne consultent pas (France)

Entre 3 et 4 millions d'hommes français sont touchés par des problèmes d'érection. Pourtant, moins d'un million d'entre eux consultent un médecin, selon une étude Ifop réalisée pour la plateforme Charles.co.

Premier constat de l'étude: en France, les troubles de l'érection augmentent depuis quinze ans. En 2019, 60% des hommes sont concernés par ce problème, contre 44% en 2004. Plus d'un homme sur trois (38%) a admis avoir eu au moins une forme de troubles du désir ou de l'érection au cours des 12 derniers mois. Plus particulièrement, l'étude démontre que les principaux facteurs liés à ces troubles sont la dépendance aux écrans pour 45% des hommes, le stress pour 55% d'entre eux et la consommation de vidéos pornographiques à 50%.



"Depuis l'arrivée des smartphones les gens s'informent, se comparent, complexent et s'inquiètent plus facilement. A force de regarder des films pornographiques, les hommes pensent que leurs performances sont anormales et faibles parce qu'ils se comparent aux mauvaises personnes", analyse Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue à Paris.





La propension des hommes à verbaliser leurs problèmes d'érection reste faible. Un homme sur trois (33%) reconnaît avoir déjà donné à son conjoint une fausse excuse pour masquer un problème sexuel, la fatigue physique étant l'argument le plus avancé (78%).



"Les hommes ont un rapport distant à leur santé intime, consultent très rarement un andrologue et ont une tendance à remettre au lendemain la résolution de leurs problèmes de santé intime par crainte du jugement ou sentiment de honte", expliquent Olivier Algoud et Simon Burellier, fondateurs de Charles.co, plateforme en ligne dédiée à la santé sexuelle des hommes.

Seulement un quart des hommes (26%) présentant une dysfonction érectile ont consulté un professionnel de santé.

Alors que 19% en parlent à leur médecin généraliste, très peu d'hommes se tournent vers un spécialiste: 9% ont consulté un urologue, 5% un sexologue et 2% un psychologue pour des troubles de l'érection.

Pour éviter la consultation médicale, certains hommes se tournent vers des produits psychoactifs comme le Viagra (25%) mais adoptent également des comportements dangereux pour leur santé en consommant une quantité excessive d'alcool (29%) ou des substances illicites comme de la cocaïne (27%).

Comme on peut s'en douter, ces troubles sont mal vécus sur le plan psychologique par la plupart des hommes: deux tiers des hommes qui ont souffert récemment de problèmes d'érection admettent avoir des complexes et des craintes lors des rapports sexuels.

"Si de nouveaux services peuvent indéniablement accroître la prise en charge thérapeutique des problèmes érectiles en facilitant l'accès à des consultations de spécialistes ou à des médicaments fiables, la lutte contre les troubles d'érection nécessite aussi de s'attaquer à certains freins d'ordre culturel au premier rang desquels les injonctions à la virilité qui ancrent dans les esprits une vision très "érectocentrique" de la sexualité masculine", analyse François Kraus, directeur de pôle "Genre, sexualités et santé sexuelle" à l'Ifop.

L'enquête a été réalisée sur un échantillon de 1.957 hommes représentatif de la population masculine française âgée de 18 ans et plus, via des questionnaires réalisés en ligne du 19 au 24 avril.