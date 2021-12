Peut-on se sentir mieux en s'encourageant devant un miroir ?

Et si parler à son reflet permettait d'améliorer l'estime de soi ? C'est en tout cas le pari de la "méthode miroir" créée par la professeure de métaphysique Louise Hay. En l'espace de trois semaines, ce programme permettrait d'adopter une positive attitude et aiderait à mieux s'aimer.

"Miroir mon beau miroir, qui est la plus belle ?" Non, se parler devant le miroir n'est pas réservé à la Reine-Sorcière dans le film de Disney "Blanche neige et les sept nains". Car la professeure de métaphysique Louise Hay a développé la "méthode du miroir", qui se base sur ce concept. Son objectif ? Booster la confiance en soi.

L'estime de soi n'est pas innée et peut être le fruit d'un long travail. Si le chemin peut paraître sinueux, certaines méthodes proposent un accompagnement quotidien pour atteindre le Saint Graal. L'Américaine Louise Hay propose dans son livre "La technique du miroir : 21 jours pour transformer votre vie" un programme de développement personnel à suivre quotidiennement. Son objectif : permettre au lecteur de s'aimer tout en se libérant des émotions négatives. Pour suivre ce programme, un miroir suffit ainsi qu'une dose de bonne volonté.