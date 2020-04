Peut-on prédire la personnalité des adultes dès les premiers mois de vie ?

Des chercheurs américains ont montré que la personnalité d'un nourrisson autour de 14 mois pouvait permettre de prédire quelques traits de caractère à l'âge adulte.

Cette étude s'est intéressée à 165 bébés âgés de 14 mois pour évaluer un type de tempérament spécifique chez les petits, à savoir l'inhibition comportementale (IC).

Les nourrissons et les enfants qui affichent ce trait de caractère ont tendance à être prudents voire craintifs envers des personnes, des objets et des situations qu'ils ne connaissent pas. Des recherches précédentes avaient montré que les enfants affichant une inhibition comportementale étaient plus susceptibles de développer un certain isolement social et des troubles de l'anxiété que les enfants sans inhibition.

Pour analyser leur développement, les chercheurs ont évalué 115 des enfants précités lorsqu'ils ont atteint 15 ans et 109 à l'âge de 26 ans. Les chercheurs ont évalué leurs psychopathologies, leur personnalité, leur fonctionnement social et leurs résultats académiques et professionnels.