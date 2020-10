"Partager beaucoup plus qu'un toit": la cohabitation jeunes-seniors à l'épreuve de la Covid.

Protéger la santé et maintenir le lien social : les acteurs de la "cohabitation intergénérationnelle solidaire", qui fait vivre sous un même toit un jeune souvent étudiant et une personne âgée, jugent son maintien d'autant plus nécessaire dans le contexte de crise sanitaire.

L'habitat partagé : un pari gagnant !

Ces témoignages de jeunes glanés sur le forum de l'association bordelaise Vivre Avec illustrent ce que relevait déjà en 2010 une étude de l'université catholique de Lille pour la Caisse nationale des allocations familiales : le logement intergénérationnel est "la rencontre entre deux personnes, un senior et un étudiant ayant chacun un besoin et quelque chose à offrir", une présence et un logement.

Bien implantée au Québec, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves et en Australie (où on parle d'"habitat kangourou"), apparue dans les années 1990 en Espagne en pleine crise du logement, la cohabitation d'un jeune et d'une personne âgée a commencé à se développer en France après la canicule meurtrière de 2003. La loi Elan sur le logement du 23 novembre 2018 et un arrêté du 13 janvier 2020 instituent le contrat et la charte de "cohabitation intergénérationnelle solidaire".

L'ambition est de "prévenir l'isolement des seniors et contribuer autant que faire se peut à leur maintien à domicile" et de "permettre aux jeunes d'être accueillis, avec une contrepartie financière modeste" et la réalisation de "menus services". Par menus services, le législateur entend par exemple "une présence bienveillante dans le respect de la vie privée".

Il s'agit de "partager beaucoup plus qu'un toit", c'est "de part et d'autre un engagement de convivialité et de solidarité", explique Joachim Pasquet, directeur de Cohabilis, un réseau de quelque 40 structures associatives favorisant "l'habitat partagé".