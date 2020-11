Parler salaires entre collègues, un tabou qui contribue à entretenir l'inégalité salariale hommes-femmes.

En France, 44% d'hommes et femmes ne savent pas combien gagnent leurs collègues qui occupent un poste similaire au leur. Briser ce tabou représente pourtant un axe essentiel pour sensibiliser aux inégalités salariales de genre dans les entreprises, souligne une enquête réalisée par le collectif féministe Les Glorieuses. 4 novembre, 16h16. L'heure et la date ne correspondent pas à l'annonce du gagnant des élections américaines mais au moment à partir duquel les femmes ont commencé à travailler "gratuitement" en France et ce, jusqu'à la fin de l'année 2020. Une estimation calculée par la newsletter féministe Les Glorieuses qui en 2016, lançait cette action pour sensibiliser à l'écart salarial hommes-femmes. Cette année, le mouvement des Glorieuses est symbolisé par le hashtag #4Novembre16h16 sur les réseaux sociaux et s'accompagne d'une pétition ainsi que de la publication d'un sondage compilant plus de 7.000 réponses d'hommes et de femmes vivant et travaillant en France.

"Syndrome de l'imposteur" : souvent décliné au féminin ! L'enquête met en lumière les pistes d'amélioration à instaurer dans les entreprises pour faire avancer la cause de l'égalité salariale entre les sexes : plan de relance économique féministe, congé paternité obligatoire... Ainsi qu'une plus grande culture dans les entreprises concernant le salaire des employés. 44% des personnes interrogées expliquent ne pas connaître le salaire de leurs collègues occupant un poste similaire. Un pourcentage qui illustre bien le manque de transparence qui perdure dans les entreprises françaises, estime la Lucile Quillet, autrice de l'ouvrage "Libre de prendre le pouvoir sur ma carrière". "En France, on fait de la question du salaire une affaire de négociation personnelle alors que tout le monde n'est pas armé. Si vous vous sentez légitime mais que vous avez peur de demander une augmentation par peur qu'on vous oppose un non ou parce que vous souffrez du syndrome de l'imposteur, vous n'allez pas oser demander plus. Ce manque de transparence arrange les entreprises puisque cela leur fait réaliser des économies", note la journaliste. Le "syndrome de l'imposteur" évoqué par la journaliste est un mécanisme psychique décrit sous ce nom par deux psychologues américaines à la fin des années 70. Il désignant l'incapacité d'une personne à reconnaître ses propres compétences professionnelles à leur juste valeur. Un phénomène formulé au masculin mais qui touche majoritairement les femmes.

Entreprises et salariés gagneraient à être plus transparents Toujours selon l'enquête menée par Les Glorieuses, 80% des femmes et 70% des hommes interrogés se disent prêts à parler ou à partager des informations sur leur rémunération afin de "faire avancer la cause de l'égalité salariale". "Ce n'est pas étonnant que les hommes soient d'accord, si l'on part du principe qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Je pense qu'il y a un besoin global de ce type d'information, qui peut s'avérer nécessaire pour tout le monde, y compris pour les entreprises. Car plus on est transparent, moins il y a de rumeurs, de spéculations, d'accusations de favoritisme...", commente Lucile Quillet.