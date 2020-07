Par le jeu, les pères encourageraient les enfants à se maîtriser.

Cette méta-analyse, reprise par la revue Developmental Review , a été menée par une équipe de la Faculté d'Education de l'Université de Cambridge et la LEGO Foundation danoise. Elle a analysé 78 études publiées au cours des 40 dernières années pour savoir si les interactions ludiques entre pères, mères et enfants au cours de leurs trois premières années de vie pouvaient avoir des effets sur le comportement des enfants lorsqu'ils grandissaient.

Des chercheurs européens ont trouvé un lien entre les pères qui s'amusent avec leurs enfants et la capacité de ces derniers à contrôler leur comportement et leurs émotions plus tard dans la vie.

Des jeux plus physiques qu'avec les mamans

Leurs résultats ont montré qu'en moyenne, la plupart des pères jouaient avec leur enfant chaque jour.

Les chercheurs ont noté de nombreuses similitudes entre les manières de jouer des pères et des mères avec leurs petits mais les pères avaient tendance à privilégier les jeux plus physiques, comme les chatouilles, les courses-poursuites ou le fait de porter leur enfant sur le dos. Même lorsqu'ils jouaient avec les nourrissons, les pères avaient plus tendance à mettre l'accent sur le physique.

Les chercheurs ont par ailleurs trouvé que dans la plupart des études qu'ils avaient consultées, il y avait un lien constant entre les interactions ludiques entre pères et enfants et la capacité qu'avaient ces derniers à contrôler leurs émotions plus tard dans la vie. Les enfants qui appréciaient jouer avec leur papa étaient moins susceptibles de souffrir d'hyperactivité ou de troubles du comportement ou des émotions, ils étaient plus capables de contrôler leur agressivité et moins susceptibles de s'en prendre à d'autres enfants en retour.