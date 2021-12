On sait désormais quelle zone du cerveau correspond au clitoris

"La façon dont les organes génitaux féminins sont représentés dans le cortex somato-sensoriel humain est complètement sous-étudiée", a expliqué Christine Heim, professeure de psychologie médicale à l'hôpital universitaire de la Charité à Berlin, et co-auteure de l'étude. "Et ce manque de connaissance a freiné la recherche à la fois sur les comportements sexuels standards, mais également sur des conditions pathologiques", a-t-elle ajouté.

Leur étude, publiée dans la revue scientifique JNeurosci , montre en outre que l'aire du cerveau activée lors d'une stimulation du clitoris est plus étendue chez les femmes ayant davantage de rapports sexuels. Ces travaux pourraient aider à développer à l'avenir de meilleurs traitements pour les personnes ayant subi des violences sexuelles ou souffrant de troubles sexuels.

De précédentes études l'avaient parfois placé sous la représentation du pied, d'autres près de celle de la hanche. En cause : des techniques de stimulation peu précises (par exemple par soi-même ou un partenaire), entraînant le toucher simultané d'autres parties du corps, ou déclenchant une excitation, brouillant ainsi les résultats.

Pour les stimulations , un petit objet rond spécifiquement conçu pour l'occasion a été appliqué au-dessus des sous-vêtements au niveau du clitoris : grâce à des jets d'air, une petite membrane se mettait à vibrer légèrement. L'approche se voulait "aussi confortable que possible" pour les participantes, souligne John-Dylan Haynes, co-auteur de l'étude.

De précédents travaux, menés sur les animaux, ont toutefois montré qu'une stimulation des organes génitaux des rats et souris conduisaient effectivement à une expansion de l'aire du cerveau correspondant à ces organes.

"Plus il y avait de rapports sexuels, plus l'aire était épaisse."

"Nous avons trouvé un lien entre l'épaisseur de l'aire génitale et la fréquence des rapports ", notamment dans les 12 derniers mois, expose Christine Heim.

Les 20 femmes ont été interrogées sur la fréquence de leurs rapports sur l'année passée, ainsi que depuis le début de leur vie sexuelle. Puis, pour chacune d'elle, les chercheurs ont déterminé les dix points les plus activés dans le cerveau lors des stimulations, et mesuré l'aire obtenue.

L'étude n'a pas non plus déterminé si une aire plus grande entraînait une meilleure perception. Mais Christine Heim, dans une étude parue en 2013, avait auparavant montré que les personnes ayant subi des violences sexuelles traumatisantes présentaient une aire génitale réduite.

"Nous avons émis l'hypothèse, à l'époque, que cela pourrait être la réponse du cerveau afin de limiter l'effet nocif de l'abus", a-t-elle expliqué, précisant que d'autres études seraient nécessaires pour le vérifier.

A l'avenir, le but est de développer des moyens d'aider des patients : la chercheuse souhaite étudier si certains troubles sexuels sont liés à des altérations de l'aire génitale. Des thérapies visant à "entraîner" cette aire pourraient alors, peut-être, être envisagées.