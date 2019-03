"On ne prend plus le temps pour ses aînés" : Des jeunes artistes rendent visite aux personnes âgées

Des comédiens, des humoristes, des vidéastes ont partagé quelques heures avec des senios pour les sortir de la routine et de la solitude.

"Hier, on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous", déclare Benito. Le comédien comptait parmi les quelques jeunes artistes qui ont rendu visite aux personnes âgées dans des EHPAD, des établissements dédiés aux retraités en perte d'autonomie. Venus avec des fleurs et des chocolats, ils ont échangé avec ces personnes parfois esseulées qui sont maintenues dans des résidences spécialisées. "Souvent les personnes âgées sont un peu délaissées, elles sont un peu oubliées", déplore Alexandre Gigow, vidéaste. Pour lui, la société actuelle incite au "jeunisme", c'est-à-dire qu'elle exalte la jeunesse mais se désintéresse de plus en plus des séniors. "On ne prend plus le temps pour nos aînés, on ne prend plus le temps de les voir", poursuit le jeune artiste.

Une visite chaleureuse

"Il y a une femme qui m'a dit que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas vu sa fille", raconte Alexandre Gigow. Le vidéaste a pris conscience que les retraités pouvaient être totalement délaissés par leurs proches alors qu'ils vivent des épisodes particulièrement douloureux.

"Vous pouvez leur changer la vie et leur donner le sourire pour toute la journée", soutient-il. En effet, il explique que rendre visite chaque semaine aux personnes âgées est un devoir mais aussi un instant convivial et enrichissant. Lors de cette rencontre, les artistes ont même pu chanter allègrement et effectuer quelques pas de danse aux bras de leurs hôtes épanouis.