On a découvert le profil des personnes plus sujettes à la solitude, en faites-vous partie ? - © theprint - Getty Images/iStockphoto

Des chercheurs britanniques ont passé en revue des sujets du monde entier et ont trouvé que les jeunes hommes vivant dans des pays considérés plus "individualistes" pouvaient se sentir plus seuls que les personnes plus âgées. Ces nouvelles recherches menées par des chercheurs des universités d’Exeter (Manchester) et de Brunel (Londres) émanent de l’étude BBC Loneliness Experiment, qui a pris en compte 46.054 participants âgés de 16 à 99 ans vivant dans 237 pays et territoires, afin d’enquêter sur les effets de la culture, de l’âge et du genre sur la solitude.

Les jeunes se sentent plus seuls que les personnes âgées Après avoir interrogé en ligne les participants sur leur vie sociale et de leurs expériences d’isolement, leurs résultats ont montré une baisse stable du sentiment de solitude avec l’âge. Une conclusion qui avait déjà été mise en exergue dans une étude belge. Les jeunes se sentaient plus seuls que les adultes d’âge moyen alors que ces derniers rapportaient un sentiment de solitude plus prononcé que les personnes plus âgées. "Contrairement à ce qu’on pouvait imaginer, la solitude n’est pas un malheur réservé aux personnes plus âgées", a expliqué la professeure Manuela Barreto, de l’université d’Exeter. "En effet, les personnes plus jeunes rapportent un sentiment plus prononcé de solitude. Etant donné que la solitude provient du sentiment que les liens sociaux ne sont pas aussi bons qu’espérés, elle pourrait être due à des attentes différentes des sujets jeunes et plus âgés." "Les catégories d’âge que nous avons découvertes semblent constantes dans plusieurs pays et cultures", a précisé la professeure.

Les hommes ambigus dans leur rapport à la solitude Les hommes rapportant aussi un sentiment plus exacerbé de solitude par rapport aux femmes, la professeure Pamela Qualter (de l’Université de Manchester) explique que "concernant le genre, les preuves existantes étaient mitigées. Les hommes sont conscients que le fait d’admettre qu’ils se sentent 'seuls' peut être particulièrement stigmatisant". "En revanche, lorsque ce mot ('seul') n’est pas utilisé, il ressort que les hommes rapportent un plus fort sentiment de solitude que les femmes. C’est ce que nous avons trouvé", a précisé la chercheuse.