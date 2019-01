Nous ne réagissons pas de la même manière en réalité virtuelle et dans la vraie vie

De nouvelles recherches révèlent que les personnes ne réagissent pas de la même manière en réalité virtuelle et dans la vraie vie.

Pour montrer le fossé entre le comportement des gens en réalité virtuelle et leurs réactions dans la vie réelle, des scientifiques de l'University of British Columbia au Canada ont focalisé leur étude sur le phénomène du bâillement contagieux, phénomène qui consiste à bailler lorsque nous détectons un bâillement à proximité.



Pour la présente étude, publiée dans Scientific Reports, les scientifiques ont tenté de provoquer un bâillement contagieux dans un environnement de réalité virtuelle.



Chaque participant devait porter un casque immersif et était exposé à des vidéos de personnes qui baillaient dans le cadre de la VR. Dans ces conditions le taux de bâillement était de 38%, un taux assez proche de la réalité, puisqu'il varie dans ces cas là de 30 à 60%.



De précédentes études ont montré que lorsque nous nous sentons surveillés, nous avons tendance à moins bailler, ou à retenir notre bâillement. Les chercheurs se sont basés sur ces recherches et ont décidé d'introduire un avatar virtuel dont le rôle était d'observer le participant.

Il est apparu que cette présence sociale avait peu d'effet sur le bâillement des participants. Les sujets baillaient effectivement au même rythme, avec ou sans avatar virtuel.

Ce qui signifie que les stimuli qui déclenchent des bâillements contagieux dans la vie réelle ont le même effet dans la réalité virtuelle, mais pas les stimuli qui suppriment les bâillements dans la vie réelle.



La réalité virtuelle est un outil de recherche de plus en plus utilisé mais cette étude prouve qu'il faut prendre en compte les éventuelles différences avec la vraie vie. Etudier les comportements et réactions des individus à travers la réalité peut conduire à des résultats faussés.