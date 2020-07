Nos goûts musicaux dépendraient aussi de la personnalité des chanteurs que nous apprécions.

De nouvelles recherches ont montré que bien que l'on pense choisir son groupe ou son artiste préféré parce qu'on apprécie sa musique, la personnalité du chanteur aurait aussi beaucoup à voir dans nos choix musicaux.

Pour enquêter sur les facteurs déterminant les goûts musicaux, des psychologues de l'université israélienne Bar-Ilan et de la Columbia Business School (Etats-Unis) ont mené trois études distinctes qui à elles trois comprenaient 86.570 personnes. Leurs résultats ont été repris en ligne dans le Journal of Personality and Social Psychology.

Les chercheurs ont analysé les personnalités publiques de célèbres musiciens occidentaux, dont Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John, Whitney Houston, The Rolling Stones, Beyoncé, Coldplay, Maroon 5, Taylor Swift et Ozzy Osbourne, en recourant à des rapports provenant des fans des artistes en question et à des prévisions de leur personnalité en analysant les paroles des artistes au moyen d'une intelligence artificielle.