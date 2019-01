Nos fonctions cognitives juvéniles prédisent nos capacités mentales à l'âge adulte

Une étude publiée dans PNAS suggère que les diverses compétences telles que la mémoire, les capacités de réflexion et la perception, qui composent la capacité cognitive générale chez les jeunes adultes, sont prédictives des capacités mentales à un âge plus avancé.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Californie à San Diego se sont posé la question suivante: "Occuper un travail plus complexe aide-t-il à maintenir des capacités cognitives ou les personnes aux capacités cognitives plus importantes ont-elles tendance à occuper des professions plus complexes?".

Pour répondre à cette interrogation, les scientifiques ont analysé un groupe de 1.000 hommes participant à une étude sur le vieillissement au Vietnam. Âgés de 50 à 60 ans, tous étaient d'anciens combattants, même si près de 80% ne présentaient aucune expérience du combat.

L'équipe de chercheurs a utilisé leur test de qualification pour entrer dans l'armée lorsqu'ils étaient âgés de 20 ans en moyenne. Elle leur a ensuite fait repasser ce même test et leur a transmis une nouvelle évaluation pour suivre leur évolution dans 7 domaines cognitifs, dont la mémoire, le raisonnement abstrait ou la loquacité.

D'après l'étude, le rôle de l'éducation dans l'augmentation des capacités cognitives se situe principalement au cours de l'enfance et de l'adolescence, lorsque le développement du cerveau est encore important.

La complexité de l'emploi ou la pratique d'activités intellectuelles semblent être des facteurs ayant peu d'effets.

L'étude souligne tout de même que le fait d'avoir suivi un enseignement supérieur et la participation à des activités intellectuelles telles que résoudre des énigmes, lire ou se socialiser, même tard dans la vie, auraient tendance à réduire les risques de démence.