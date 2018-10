"Non est une phrase complète": le message fort de Jane Fonda adressé aux femmes

Alors que la Cinémathèque française offre une rétrospective de sa carrière et que le Grand Lyon Film festival lui a décerné le prix Lumière 2018, l’actrice Jane Fonda est revenue sur la place des femmes dans une société qu’elle juge patriarcale.

C’est en français que l’actrice Jane Fonda s’est exprimée, samedi 20 octobre, à Lyon, devant un parterre de journalistes, à la suite de la remise du prix Lumière, qui lui a été décerné. Célèbre pour ses engagements tant politiques que féministes, l’actrice de 80 ans est revenue sur le rôle des jeunes femmes dans la société et leur a donné un conseil. "Il faut rester curieux. Il faut essayer d’apprendre chaque jour. Et il faut se mettre à côté des gens qui pensent différemment de soi-même à chaque occasion. Il faut écouter avec le cœur tout le temps. Et une chose très importante que j’ai apprise aux alcooliques anonymes: 'Non' est une phrase complète. J’aurais voulu savoir ça quand j’étais plus jeune."

Les mots "femmes" et "puissance" ne sont pas antinomiques

Selon l’actrice, "il y a beaucoup de gens qui croient que les mots 'femmes' et 'puissance' ne vont pas ensemble. Il faut changer ça. C’est parce que nous vivons dans un système patriarcal qui nous fait croire que l’empathie, l’amour et la compréhension des autres sont des faiblesses. Mais ce n’est pas le cas. C’est là qu’est notre force". En plus de 50 ans de carrière, l’actrice s’est imposée comme une figure majeure du féminisme à Hollywood et dans le monde.