Mieux vaut négocier autour de plats à partager

Une nouvelle étude américaine tend à montrer que la façon dont un repas est servi et consommé peut stimuler la coopération, notamment dans le cas de négociations commerciales.

C'est bien connu, les repas, moments de partage et de convivialité, rapprochent les gens. Cela vaut également dans le cadre professionnel et notamment au moment de conclure une affaire.



Une récente étude de la Chicago Booth School of Business, publiée dans la revue Psychological Science, prouve que si un repas est partagé, ou encore mieux les plats qui le composent, comme dans la culture chinoise ou indienne, la collaboration sera plus optimale et profitable.



Pour arriver à de tels résultats, l'équipe de recherche a demandé à des personnes participantes de se mettre en groupe par deux. Ces personnes, qui ne se connaissaient pas, ont été invitées à manger des chips avec de la sauce salsa. Une partie des couples recevait un bol pour deux, tandis que l'autre partie recevait un bol de chips pour chaque personne, et une sauce personnelle.



Les chercheurs ont ensuite sélectionné au hasard une personne par couple comme étant représentante de la direction, et l'autre comme étant représentante syndicale. Leur but était de parvenir à une négociation de salaire acceptable en 22 "rounds".



Chaque "round" représentait un jour de négociations. A partir du troisième round, donc du troisième jour de négociations, une grève était ajoutée au scénario. Le coût de la grève pour les deux parties les forçant à négocier plus rapidement.

Les équipes qui partageaient leur nourriture ont finalement conclu un accord au bout de 9 rounds en moyenne, soit en quatre fois moins de temps que la moyenne de celles qui avaient leurs propres sachets de chips.

D'après les chercheurs, ce court délais de négociations pour les personnes partageant leur repas n'est pas lié au fait qu'une des deux parties est très bonne en négociations, mais au fait qu'il faut se coordonner et trouver une harmonie dans ses mouvements pour pouvoir manger dans un seul bol à deux.



L'équipe de recherche rappelle qu'il est important de réunir des gens, notamment autour d'un repas partagé pour permettre de meilleures négociations, et ce, bien que les nouvelles technologies permettent des réunions à distance.