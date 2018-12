Mieux vaut confier son argent aux personnes plus âgées

Une nouvelle étude singapourienne établit que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières qui impliquent des inconnus, les personnes plus âgées sont nettement plus raisonnables et réfléchies que les plus jeunes.

Dans une étude publiée dans la revue Psychology and Aging, des chercheurs de Singapour ont analysé les prises de décisions d'un échantillon de 191 personnes durant la période 2016-2017. 98 d'entre elles étaient jeunes, avec un âge moyen de 23 ans, et 93 étaient plus âgées, avec un âge moyen de 70 ans.

Les participants étaient invités à effectuer une série de tests sur lesquels les chercheurs évaluaient leurs incertitudes quant à la prise de décision.

Deux aspects étaient pris en compte: l'aversion aux pertes, c'est-à-dire la tendance à s'attacher bien plus aux pertes potentielles qu'aux gains potentiels, et l'asymétrie de l'aversion au risque, c'est-à-dire la tendance à être peu enclin à prendre des risques.

Après analyse et comparaison des résultats, l'équipe de recherche a découvert que les personnes plus jeunes avaient tendance à prendre plus de risques pour les autres que pour elles-mêmes.

A contrario, les personnes plus âgées avaient tendance à faire des choix similaires pour les autres ou pour elles-mêmes.

Pour l'équipe de chercheurs, ces résultats émettent l'hypothèse que les personnes plus âgées prennent des décisions dans une optique d'harmonie sociale tandis que les personnes plus jeunes peuvent avoir tendance à considérer les autres personnes comme moins importantes qu'elles-mêmes.