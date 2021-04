Mais qu'est-ce que le bleisure ?

Favorisé par le développement du télétravail, le "bleisure" est en passe de devenir la grande tendance du voyage de demain. Les groupes hôteliers, traditionnellement rattachés au tourisme d'affaires, misent désormais sur le loisir et le all-inclusive pour coller aux nouvelles attentes des voyageurs.

"Vous êtes ici pour affaires, ou pour le plaisir ?" Cette phrase tout droit tirée de films américains des années 90 est aujourd'hui has been. Plus question de choisir entre l'un ou l'autre. C'est le "bleisure". Cette tendance venue des Etats-Unis mélange le "business", les affaires, et le "leisure", le loisir.