Mais pourquoi est-on sur les réseaux sociaux ?

C'est avant tout l'envie d' être informé et de découvrir des contenus divertissants qui conduit à se connecter sur Facebook et consorts.

Alors qu'il n'y a jamais eu autant de personnes actives sur les réseaux sociaux, désormais plus de 4,2 milliards dans le monde, le Digital Report 2021 s'interroge sur leurs motivations.

Les 10 "bonnes" raisons d'utiliser les réseaux sociaux

1. S'informer sur l'actualité et divers événements : 36,5%

2. Découvrir des contenus divertissants et amusants : 35%

3. Passer le temps : 34,4%

4. Garder le contact avec ses amis : 33%

5. Partager des photos et des vidéos : 27,9%

6. Rechercher des produits à acheter : 27,5%

7. Entretenir son réseau : 26,8%

8. Parce que les amis y sont aussi : 25,1%

9. Partager ses opinions : 23,4%

10. Rencontrer de nouvelles personnes : 21,3%

Le Digital Report 2021 a été réalisé par l'agence We Are Social, en collaboration avec la plateforme de gestion des médias sociaux Hootsuite. Il cumule des données issues de publications de partenaires tels que GlobalWebIndex, GSMA Intelligence, Statista, Locowise et SimilarWeb.